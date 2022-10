Rui Pinto ajuda Ucrânia: 'A nossa sorte é os russos serem muito estúpidos'

O hacker português Rui Pinto esteve a ser ouvido esta segunda-feira no Juízo Central Criminal de Lisboa, a responder no âmbito do processo do Football Leaks. Mas a meio da audição fez um ato de contrição, dizendo que agora percebe que a melhor forma de fazer as coisas é "dentro da legalidade". E acrescentou também que está a ajudar as autoridades ucranianas na guerra com a Rússia.