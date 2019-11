s colegas de trabalho de António Joaquim descreveram-no como uma excelente pessoa e confirmaram os atrasos constantes na hora de entrada no trabalho. "Parte das respostas que foram dadas vêm ao encontro daquilo que a defesa pretendia", afirmou o advogado de defesa de António Joaquim à saída da sessão.



Os peritos ouvidos tinham como objetivo explicar a impossibilidade de ter encontrado sangue no interior do cano da arma que, alegadamente, matou o triatleta. A arma foi lavada com lixívia e danificada, segundo as perícias da Polícia Judiciária.



Uma especialista em química, que não trabalha na área, disse que é praticamente impossível recolher ADN de um cano tão oxidado como o da arma apresentada pela acusação e acrescentou que falta documentação no processo porque não há registo dos passos detalhados dos peritos da Polícia Judiciária que recolheram as provas, nomeadamente as "zaragatoas" - espécie de cotonetes colocados no interior da arma para recolher o ADN.



De acordo com o diário, a juíza confrontou a testemunha e insistiu nessa questão, para perceber onde faltaria documentação por parte da PJ, mas a especialista não soube justificar.



Segundo o Correio da Manhã, o