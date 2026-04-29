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RTP com prejuízos 3,9 milhões de euros em 2025 após 15 anos com resultados líquidos positivos

Lusa 29 de abril de 2026 às 14:09
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Em 06 de janeiro, a administradora financeira da RTP, Sónia Alegre, já tinha avançado que o grupo estimava terminar o ano de 2025 com 3,9 milhões de euros negativos, projetando que em 2026 o resultado seja melhor, mas que se agrave em 2027.

A RTP registou prejuízos de 3,9 milhões de euros em 2025, depois de 15 anos com resultados líquidos positivos, tal como a administração da empresa já tinha indicado, segundo o relatório e contas.

Instalações da RTP
Instalações da RTP Alexandre Azevedo

"Infelizmente, depois de 15 anos a anunciar resultados positivos, a RTP registará em 2025 um prejuízo de 3,9 milhões de euros", afirma o Conselho de Administração em mensagem no relatório e contas com o título "um ano de grandes mudanças".

Segundo a administração liderada por Nicolau Santos, os prejuízos registados no ano passado decorrem de dois vetores: "receitas trancadas desde 2016 e o aumento geral de todo o tipo de encargos nesse período, num contexto em que a sustentabilidade financeira é condição para assegurar a missão de serviço público".

Se durante "vários anos a inflação muito baixa permitiu acomodar estas duas tendências, a subida acentuada dos encargos nos últimos três anos, devido ao aumento dos preços, conduziu inevitavelmente a que as contas entrassem no vermelho, apesar de a empresa ter feito um enorme esforço de contenção e de ter beneficiado, em particular, com o facto de ter reduzido fortemente a sua estrutura".

Em 06 de janeiro, a administradora financeira da RTP, Sónia Alegre, já tinha avançado que o grupo estimava terminar o ano de 2025 com 3,9 milhões de euros negativos, projetando que em 2026 o resultado seja melhor, mas que se agrave em 2027.

Em 2024, a RTP tinha registado um lucro de 341 mil euros.

O critério de classificação das receitas comerciais foi objeto de revisão face a 2024.

De acordo com os dados, o total de rendimentos e ganhos totalizaram 237,7 milhões de euros, o que compara com 237,8 milhões de euros um ano antes.

A Contribuição para o Audiovisual (CAV) totalizou 195,7 milhões de euros em 2025, um aumento homólogo de 1,2%.

"Esta evolução é estritamente justificada pelo incremento orgânico do número de subscritores (base de incidência da contribuição)", lê-se no documento. O pagamento da CAV vem na fatura da eletricidade.

Em 2025, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 42,3% face ao ano anterior para 7,35 milhões de euros. Refira-se que o critério de apuramento do EBITDA da RTP em 2025 foi "objeto de revisão face à metodologia aplicada em 2024", segundo a empresa.

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