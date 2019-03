O regime de pré-reforma foi introduzido em 1991 mas, em 2019, continuam a existir dúvidas sobre a aplicação da lei. A 6 de fevereiro deste ano, entrou em vigor o decreto que regula quem paga o quê entre na suspensão da prestação de trabalhos e que define as negociações do acordo de pré-reforma. Mas, de acordo com o jornal Público, dúvidas como a falta de critérios na fixação do valor de prestação – que pode variar entre os 25% e os 100% do salário – estão a dificultar o processo do acesso à pré-reforma na função pública.

De acordo com a lei, esta percentagem deve ser negociada entre o trabalhador e o serviço em causa mas, no caso de escolas ou autarquias, é difícil estabelecer quem é o empregador público e dirigente máximo.

A situação está a causar tantas dúvidas que, um mês e meio depois da entrada em vigor do decreto, o Ministério das Finanças ainda não recebeu qualquer processo de pré-reforma para ser aprovado. De acordo com a lei, qualquer trabalhador em funções públicas com idade igual ou superior a 55 anos pode pedir o regime – com redução do tempo de trabalho ou com suspensão da prestação do trabalho.

"Até à presente data não foi recebido qualquer processo com um acordo estabelecido e autorizado pela respetiva tutela para obtenção da autorização da área governativa das finanças e da administração pública", referiu ao Público fonte oficial das Finanças.

A mesma indica que, no entanto, "têm sido recebidos pedidos de informações, bem como mensagens com declarações de interesse que têm sido encaminhados para as respetivas tutelas, uma vez que o processo tem de ser iniciado por acordo entre a entidade empregadora pública e o trabalhador, sendo esse acordo da iniciativa de qualquer uma das partes".