Ministério Público quer que o caso seja também analisado à luz da experiência comum. Filho de casal recebe 400 mil euros que não pode usar até à maioridade.

A culpa de Rosa Grilo e do amante António Joaquim vai ficar nas mãos de quatro jurados - que, em parceria com três juízes, têm de decidir se há indícios da autoria do homicídio de Luís Grilo. O requerimento para que houvesse um tribunal de júri foi feito pelo próprio Ministério Público que quer que o caso seja analisado não só do ponto de vista jurídico mas também à luz da experiência comum.



