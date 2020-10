Rio negociou com Costa novas regras para contratos públicos

Minutos antes de iniciar o debate com o primeiro-ministro, o vice-presidente do PSD, Morais Sarmento, reunia com a direção da bancada laranja para um ponto de situação sobre as negociações com o PS em torno das alterações à lei da contratação pública. Rui Rio não tocaria no tema, que foi trazido ao debate com críticas duras do CDS ao alargar dos tectos para ajustes diretos. Esta quinta-feira, Adão Silva explicou aos deputados porquê: as alterações à lei estão a ser negociadas entre PSD e PS.O anúncio foi feito logo no início da reunião do grupo parlamentar, com o deputado Marques Guedes, que conduziu a negociação no Parlamento, a explicar mais alguns pormenores sobre o que está acordado.Ao que aapurou, entre os temas em que há acordo estão alterações nas regras dos júris, prazos de entrada em vigor e a criação de uma comissão independente de avaliação, que aliás já era uma proposta do PSD.Durante a reunião do grupo parlamentar não ficou claro se nas conversas entre PS e PSD está alguma alteração ao um tema que mereceu fortes críticas do CDS: a passagem do limite das adjudicações sem concurso de 150 mil euros para cinco milhões de euros.Na quinta-feira, momentos antes do debate, o Expresso noticiava que a escolha do novo presidente do Tribunal de Contas tinha envolvido Rui Rio. Uma informação confirmada pelo próprio e, durante a tomada de posse de José Tavares, pelo Presidente da República.O anterior presidente, Vitor Caldeira, cujo mandato não foi renovado por Governo e Presidência terem definido como critério a não recondução, tinha feito sérios avisos sobre os riscos da proposta do Executivo para as novas regras de contratação pública, alertando para a possibilidade de abrir a porta a situações de corrupção e compadrio.António Costa recusou, durante o debate, que a não recondução tivesse que ver com quaisquer posições tomadas por Caldeira e frisou que o Governo podia ter legislado sem submeter o tema à Assembleia da República.Percebe-se agora que quis garantir o acordo do maior partido da oposição para um sistema que pretende simplificar a aplicação dos fundos europeus para a recuperação da economia dos efeitos da crise causada pela pandemia de covid-19.