"A sociedade não pode voltar a suportar o custo de uma paragem global", disse António Costa este sábado sobre pandemia do coronavírus. "Não pode ser ‘parar tudo’ outra vezOs chefes dos governos de Portugal e Espanha afastaram hoje a possibilidade de um novo encerramento das fronteiras, sublinhando a necessidade de mais responsabilidade individual no combate à pandemia covid-19.O primeiro-ministro português, António Costa, afirmou que não se justifica encerrar as fronteiras e defendeu que atualmente o que se exige é "mais responsabilidade individual"."Não contemplamos em absoluto o fecho das fronteiras", disse também o presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, clarificando que as medidas que vierem a ser tomadas serão em conjunto com Portugal e os restantes estados membro da União Europeia.A 31.ª Cimeira Luso-Espanhola junta este sábado na Guarda quase 30 membros dos governos de Portugal e de Espanha para discutir e aprovar a cooperação transfronteiriça e uma estratégia conjunta de recuperação económica.

O programa inclui reuniões setoriais e um encontro entre o primeiro-ministro português, António Costa, e o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em torno dos temas centrais da cimeira.

A criação da figura de trabalhador transfronteiriço e de um documento único de circulação para harmonizar a passagem de menores entre Portugal e Espanha são duas medidas previstas.

As autoridades portuguesas e espanholas estão também a trabalhar num "documento único de circulação para harmonizar e padronizar a passagem de menores na fronteira", bem como a tentar encontrar "melhorias para a cobrança das portagens", adiantou à Lusa a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

No eixo relativo à "melhoria de infraestruturas e conectividade territorial", tal como já foi anunciado, foi consensualizado o compromisso para o "fecho de rede" de um conjunto de ligações rodoviárias, como por exemplo entre Vilar Formoso e Fuentes de Oñoro.

Prevê-se a criação de uma saída na autoestrada para a vila portuguesa, a requalificação do parque para veículos de mercadorias e a renovação do posto de turismo, entre outras medidas.

Além da apresentação do documento final com as medidas aprovadas, António Costa e Pedro Sánchez estarão também presentes, ao final da tarde, numa cerimónia onde será apresentado um estudo sobre "A Projeção Internacional do Espanhol e do Português: O potencial da proximidade linguística".

O primeiro-ministro já tinha anunciado, aquando da apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, que esta cimeira "vai aprovar uma estratégia de desenvolvimento transfronteiriço para ser financiada no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2021/2027".

O primeiro-ministro português e o presidente do Governo de Espanha, ambos socialistas, têm assumido como principal objetivo a adoção de políticas públicas para o desenvolvimento das regiões transfronteiriças, que se encontram entre as mais pobres da Europa.

Para contrariar a atual realidade, o governo português já anunciou "um investimento para a conectividade e modernização das áreas de localização empresarial no interior" com a construção de "ligações transfronteiriças de Bragança até ao Algarve que rompam com o isolamento de muitos dos territórios do interior relativamente a Espanha".