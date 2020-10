Novo presidente do Tribunal de Contas referido no inquérito das PPP

O novo presidente do Tribunal de Contas (TdC) é referido no inquérito das Parcerias Público-Privadas (PPP), avança o Observador . Para a PJ, José Tavares seria muito próximo do ex-secretário de Estado de José Sócrates, Paulo Campos, um dos principais suspeitos deste caso.No processo estão a ser investigados prejuízos de cerca de 3,5 mil milhões de euros para o Estado, uma alegada prática de corrupção e de outros ilícitos criminais. Segundo o Observador, quem atesta a proximidade é a Polícia Judiciária, que intercetou diversos emails trocados entre o ex-secretário de Estado de Sócrates e José Tavares, então diretor-geral do Tribunal de Contas, em 2009 e 2010.José Tavares, que foi nomeado ontem, terça-feira, para a presidência do TdC terá também participado em reuniões secretas com o Governo de José Sócrates para tentar contornar o chumbo que os próprios juízes conselheiros do Tribunal de Contas fizeram a quase todos os contratos das subconcessões rodoviárias lançados pelo então ministro Mário Lino e Paulo Campos.