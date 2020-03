O líder do PSD saiu hoje de uma reunião com o Presidente, primeiro-ministro, líderes partidários e especialistas otimista por o país estar a "ganhar ao vírus", mas muito preocupado com os efeitos na economia.

Rui Rio foi o único líder partidário a falar aos jornalistas depois de participar numa sessão com apresentações técnicas sobre a "Situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", com Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e o presidente do parlamento, a par de especialistas.

"O apelo que faço é que os portugueses cumpram o que está determinado e que fiquem em casa. Estamos a ganhar ao vírus, mas estamos a ganhar à custa de dificuldades económicas enormes", afirmou.