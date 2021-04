Rio deixa Isaltino em banho-maria

Decisão sobre apoio a Isaltino Morais só deve ser tomada na primeira semana de maio. Caso Sócrates pode pôr travão no apoio do PSD ao autarca que já foi condenado por três crimes de fraude fiscal e um crime de branqueamento de capitais.

Rui Rio tem ainda um dossiê para fechar em matérias de autárquicas: Oeiras. Mas a decisão ainda não será conhecida este mês. A direção nacional do PSD só deve anunciar se apoia ou não a candidatura de Isaltino Morais na primeira semana de maio.

Com os calendários a começar a apertar, nas estruturas locais do partido ainda se aposta no apoio a Isaltino como a hipótese mais forte. Mas neste momento essa é uma decisão que "está na mão de Rio", que terá de apresentar uma alternativa caso não aprove o que foi decidido por concelhia e distrital, que votaram a favor do apoio ao autarca independente.

"Nós já fizemos a nossa parte", diz à SÁBADO uma fonte do PSD de Lisboa, para recordar que a decisão tomada pelas estruturas locais foi a de apoiar Isaltino Morais. Se for para avançar com outra solução, essa decisão ficará nas mãos da direção nacional.