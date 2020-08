Rui Rio foi ao Twitter atacar "a direita brasileira" pela forma como está a pressionar uma menina de dez anos que foi violada por um tio a abortar. Mas acabou arrasado nos comentários, que na esmagadora maioria recordam ao líder do PSD a porta que abriu a entendimentos com o Chega caso o partido "modere" as suas posições."Uma menina de 10 anos engravidou depois de violada pelo seu tio. A direita brasileira manifesta-se fortemente contra a interrupção desta gravidez e há até quem divulgue publicamente a identidade da criança. Os extremismos cegam e não conhecem limites", escreveu Rio, partilhando um artigo da Veja sobre quem está a pressionar a criança."Alguém avise que esta direita brasileira é a mesma à qual ele se quer coligar cá em Portugal", foi uma das primeiras respostas ao tweet."Entretanto o Dr. já assumiu a possibilidade de se coligar com um partido extremista. Não é só no Brasil que existe extremismo sem limites. Abra os olhos, Dr., enquanto é tempo. Para o bem da democracia!!", comentou outro internauta.O tom é o mesmo na esmagadora maioria dos comentários, com algumas pessoas a criticarem a forma como Rio usa a expressão "direita brasileira". "Nem parece uma declaração do presidente de um partido de direita. Concordo que é uma aberração não impedir a gravidez mas generalizar ao ponto de dizer a direita brasileira, não me parece o mais correto da sua parte".Em entrevista à RTP, Rio - cuja direção já deixou claro que não irá fazer acordos pré-eleitorais nas autárquicas com o partido de André Ventura - abriu a porta à possibilidade de se vir a coligar com o Chega."Se o Chega evoluir – embora seja um partido marcadamente de direita, em muitos casos de extrema-direita, muito longe de nós que estamos ao centro – para uma posição mais moderada, penso que as coisas se podem entender", afirmou.