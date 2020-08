Legislação laboral alterada 88 vezes desde o início da pandemia

A legislação laboral sofreu 88 alterações entre o início de março e o dia 15 de agosto, revela a edição desta quarta-feira do jornal Público. Em média, foi publicado um diploma novo a cada dois dias.





As mudanças começaram antes de ter sido decretado o estado de emergência, com um despacho dos Ministérios do Trabalho e da Modernização Administrativa que requeria aos empregadores públicos a elaboração de um plano de contingência.