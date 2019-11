José Maria Ricciardi respondeu, este sábado, a um artigo de opinião de Francisco Louçã. No Expresso, o banqueiro acusa o antigo coordenador do Bloco de Esquerda de "bajular o BES e o "dono disto tudo" [Ricardo Salgado], no tempo em que "uma simples palavra de censura acarretava o ónus de uma reprovação".No artigo publicado no jornal semanário , Ricciardi questiona o porquê de Louçã nunca ter criticado "a liderança do BES no tempo em que fazê-lo reclama coragem e veriticalidade". E que nessa altura, Louçã costumava "então assobiar para o lado".Este artigo surge em resposta a uma opinião publicada por Louçã no jornal Expresso em que o bloquista acusou Ricciardi, ex-presidente da Espírito Santo Sociedade de Investimentos (BESI), de ter pressionado o Governo de Passos Coelho durante as privatizações da EDP e da REN, "multiplicando iniciativas para pressionar uma solução a favor dos seus clientes", usando "pelo menos quatro telefones" para "cercar o Governo".Ricciardi termina o artigo intitulado "Louçã, as quatro caras de arrogância" afirmando: "Não são os quatro telefones inventados ao signatário, nem as imaginárias influências sobre agentes políticos, ou mentirosas pressões para a demissão de governantes que valem milhões, mas sim as quatro caras de Louçã, unidas na arrogância, que se coligaram entre si para almejar recompensa".