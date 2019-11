Dois homens, de 20 e 22 anos, foram identificados na sexta-feira durante uma operação policial pela prática de dez furtos em veículos nas zonas do Gerês, Ponte de Lima e Braga, informou hoje a GNR de Braga."Na sequência de dez furtos em veículo, que ocorreram entre os dias 31 de outubro e 01 de novembro, nas zonas do Gerês, Ponte de Lima e Braga, foi executada uma operação policial com o intuito de intercetar os autores dos referidos furtos", refere a GNR em comunicado.Segundo adianta, "com a informação recolhida sobre a identidade dos suspeitos e o veículo que utilizavam foi possível intercetá-los e recuperar diverso material que havia sido subtraído, nomeadamente material informático, 1.470 euros em numerário, artigos de viagem e telemóveis".A operação policial foi desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal e pelo Posto Territorial do Gerês do Comando Territorial de Braga da GNR, tendo os suspeitos sido constituídos arguidos e os fatos remetidos ao Tribunal Judicial de Braga.