Na agenda de 2010 de Ricardo Salgado, o ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) e Grupo Espírito Santo (GES), consta um código misterioso que associa António Mexia, presidente da EDP, a Manuel Pinho, ex-ministro da Economia. Salgado, Mexia e Pinho são os alvos principais do Ministério Público no caso EDP, no qual são arguidos e onde estão em causa suspeitas de corrupção, avança o Correio da Manhã esta sexta-feira