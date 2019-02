O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou, este mês, a condenação de um homem pelos crimes de ofensas à integridade física qualificada de dois militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e de importunação sexual. Sim, este mesmo. Tudo porque o arguido, quando os guardas entraram na sua casa, segundo o acórdão, "tirou o seu pénis do resguardo dos boxers que tinha vestidos, exibindo-o através da abertura neles existente e começou a masturbar-se, friccionando-o repetidamente, enquanto dirigia a ambos os militares da GNR a expressão "Não gostas!".

De acordo com a decisão de primeira instância, sufragada pelo juiz desembargador Almeida Cabral, o homem "agiu com o propósito alcançado de molestar e incomodar os militares da GNR, ciente do cariz sexual do comportamento que adotou perante os mesmos, contra a vontade destes, os quais sentiram e reagiram com desconforto e desagrado perante a atitude daquele em exibir o pénis e masturbar-se na sua presença".