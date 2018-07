O regime de mobilidade dirigido aos médicos para suprir as carências de Verão no Algarve ainda não atraiu nenhum clínico para a região. Segundo a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, a resposta aos utentes está assegurada através do reforço das horas extraordinárias e prestações de serviço.Paulo Morgado, o presidente da ARS do Algarve, reconheceu que o programa não tem funcionado como o Ministério da Saúde esperava. "Não temos tido uma adesão significativa. Existiram várias candidaturas de medicina geral e familiar, mas os períodos e os horários não se enquadravam nas nossas necessidades. Para o hospital, tivemos uma candidatura até ao momento, mas que desistiu", relatou ao jornal Público.O despacho de mobilidade especial, publicado a 26 de Junho, pretendia levar mais 67 médicos para o Algarve entre 1 de Junho e 30 de Setembro. As necessidades foram assinaladas em várias áreas, como a anestesiologia, cardiologia, medicina interna, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, obstetrícia, ortopedia, pediatria, urologia e medicina geral e familiar.Porém, Morgado adianta que os utentes estão melhor servidos. "Estamos a conseguir uma resposta melhor do que no ano passado em relação ao preenchimento das escalas e na rapidez do atendimento", revelou.