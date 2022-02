Revista de imprensa. Ainda a maioria absoluta do PS e o papel de Marcelo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Agora que o PS ganhou as legislativas de domingo com maioria absoluta como vai governar? E qual será o papel do Presidente da República? O jornal Público refere que Marcelo será o tutor da maioria, enquanto o JN refere que o poder presidencial estará enfraquecido. "Maioria absoluta retira protagonismo a Marcelo e reforça poder de Costa", escreve o diário.







Pedro Catarino

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Marcelo vai ouvir hoje e amanhã todos os partidos eleitos no domingo . Depois disso deve nomear António Costa como primeiro-ministro.Também o JN dá conta de que quase ninguém está a pagar as multas dos transportes públicos. Só 15% das coimas aplicadas pela STCP, Carris, metros de Lisboa e Porto foram pagas de forma voluntária nos últimos dois anos.Sobre a pandemia, o jornal Inevitável dá conta de que o pico de infeções entre as crianças já terá passado. "Crianças e jovens tiveram mais diagnósticos em janeiro do que em toda a pandemia", escreve o jornal.