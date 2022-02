O deputado que deu a maioria absoluta ao PS

Fernando José sente-se "satisfeito" e sublinha a "enorme alegria e responsabilidade" pelo novo título: foi o 116.º deputado do PS a ser eleito para a Assembleia da República nas eleições de dia 30 e, desta forma, o eleito que assinalou a maioria absoluta do partido. Esta é a primeira legislatura para a qual o nono colocado na lista de candidatos pelo círculo eleitoral de Setúbal é eleito diretamente. Em 2019, entrou no Parlamento através de uma substituição.