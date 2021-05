Não há mortes entre vacinados. Variante indiana já é a segunda mais comum em Portugal

Freguesias do centro de Lisboa com incidência acima dos 240 casos por 100 mil habitantes

A primeira intervenção é de André Peralta Santos, director de serviços de informação e análise da Direção-Geral da Saúde, que avança que Portugal regista uma incidência "baixa a moderada", de cerca de 60 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas, mas com tendência crescente na última semana.

O responsável aponta que não são muitos os concelhos que registam uma incidência acima do limite, apenas 12, e que estes correspondem a uma população de 683 mil habitantes – 7% da população.

Lisboa apresenta já uma incidência acima de 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

Já a região de Lisboa e Vale do Tejo, em particular a Área Metropolitana de Lisboa, apresentou crescimentos da incidência, e pode representar uma preocupação devido à grande densidade populacional, sendo a que região do continente que mais preocupa.

A situação mais crítica são as freguesias do Centro de Lisboa, que apresentam incidência acima de 240 casos por 100 mil habitantes, com as freguesias vizinhas a apresentarem mais de 120 casos por 100 mil.