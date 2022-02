Reunião no Infarmed. Alívio de medidas pode chegar já esta semana

Portugal está numa fase de endemia na luta contra a covid-19, mas isso não significa que a doença "não seja grave". Na reunião feita no Infarmed, mas com especialistas e responsáveis políticos à distância, foi discutido o alívio de medidas e constatado que o país já ultrapassou a quinta vaga da pandemia. A mortalidade deverá diminuir na próxima semana, prevêem peritos, e, sem novas variantes ou mudanças no esquema vacinal, é esperada uma nova vaga de covid-19 em setembro.



Após a transmissão no Infarmed e o debate interno, Marta Temido concluiu que a reunião permitiu perceber que a pandemia em Portugal entrou numa nova fase: "O número de novos casos está ainda num patamar elevado, mas a situação está controlada, o que nos permite olhar com expectativa para o que aí vem. Devemos manter a vigilância, um acompanhamento atento, até por força do eventual aparecimento de uma nova variante e questões de efetividade vacinal. Dentro deste contexto podemos considerar que é uma nova fase", explicou.



A ministra da Saúde referiu que Portugal ultrapassou esta quinta vaga "com muito menos restrições do que em ondas anteriores e do que outros países" e refere que no próximo Conselho de Ministros será discutida a adoção de uma estratégia de testagem "mais focada", numa perspetiva de "fazer um avanço com tranquilidade". Esta foi a mesma mensagem apontada por especialistas durante a reunião, que consideraram que Portugal está no "momento ideal" para aliviar restrições.