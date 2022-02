Costa em São Bento: Que portas se abriram e se fecharam nas reuniões?

No final de uma ronda de encontros que incluiu parceiros sociais e representantes de áreas como a Saúde, a Educação e as IPSS, mas também os partidos, António Costa fez um resumo da abertura ao diálogo que ouviu. "Se não houvesse essa vontade não tinham vindo dialogar comigo", disse aos jornalistas na noite de terça-feira, deixando escapar o que entende ser as nuances dessa disposição para dialogar. "Uns mais, outros menos", rematou, antes de entrar para a Comissão Política do PS, no Largo do Rato.



A observação feita entre sorrisos põe do lado dos partidos da oposição as diferenças na abertura às negociações, numa altura em que Costa se prepara para iniciar uma maioria absoluta que quer que seja "de diálogo".



Olhando para os comentários de quem reuniu com o primeiro-ministro, percebe-se que nem todos estiveram em São Bento com a mesma disposição.