Covid-19. Pico da quinta vaga foi a 28 de janeiro. Mortalidade deverá diminuir na próxima semana

Uma reunião entre especialistas e peritos para "uma nova fase"

Especialistas e responsáveis políticos voltam a reunir-se esta quarta-feira no Infarmed, em Lisboa, para avaliar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal. Numa altura em que o número de casos desce e em que mais de 90% da população adulta tem vacinação completa, estão em cima da mesa o alívio de restrições da pandemia.

Na segunda-feira, o Presidente da República apontou que a reunião passa por "fazer o ponto da situação" e que "algumas das medidas já são conhecidas", naquela que representará "uma nova fase em termos da transição da pandemia para a endemia". Quanto à situação da covid-19 em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que tem havido "uma diminuição do número de casos, progressiva e sustentada" e também "uma diminuição do número de internamentos, nomeadamente em cuidados intensivos, e do número de mortos".

Também na segunda-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerca Sales considerou que é de esperar "alívio nas restrições" impostas pela pandemia de covid-19, mas ressalvou que esse alívio será "progressivo, gradual, cauteloso".

O pico de casos em Portugal terá sido alcançado há cerca de duas semanas, com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) a apontarem para um índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 nos 0,81 e a incidência nos 4989,6 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.