Ou tudo ou nada? Alívio das restrições divide especialistas

Há médicos a recomendar o alívio gradual das restrições e aqueles que vão mais longe e defendem a queda da grande maioria delas de forma imediata. Governo deve adotar estratégia conservadora. Reunião esta quarta-feira no Infarmed deve dar as pistas do que aí vem.

O Governo anunciou na terça-feira que o alívio das restrições será feito de forma gradual. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse que é de esperar "alívio nas restrições" impostas pela pandemia de covid-19, mas que esse alívio será "progressivo, gradual, cauteloso". Os especialistas dividem-se no que diz respeito à melhor estratégia para reduzir as restrições, mas concordam que já não há necessidade de tantas medidas.



O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, diz à SÁBADO que os últimos dias mostram uma evolução muito positiva da situação pandémica, mas ressalva a necessidade de consolidar a situação antes de saltar para o alívio total das restrições. "O que sabemos é que estamos na fase descendente da vaga da variante Ómicron e estamos a caminhar para um controlo da situação que tanto ansiamos", explica o médico de saúde pública, alertando, no entanto, para o elevado número de casos que ainda existem. "A incidência atual está acima dos 4.900 casos de covid-19 por 100 mil habitantes e o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) estabelece que a situação está sob controlo quando existem 120 casos por 100 mil habitantes. Ainda estamos muito longe deste patamar", sublinha.



Tato Borges reconhece que os sinais são positivos, mas que ainda é cedo para cantar vitória e começar a retirar medidas preventivas de forma descontrolada, apontando antes uma hipótese de aproveitar esta descida para repensar a forma de encarar a pandemia. "Não podemos relaxar de forma demasiado rápida e enquanto a redução de casos não estiver consolidada. O alívio das medidas deve ser feito de forma gradual para não repetirmos o que está a acontecer na Dinamarca e no Reino Unido", defende o especialista.