Valor das rendas aumentou 9% a nível nacional, para os 4,80 euros por metro quadrado. Na capital, o preço do metro quadrado para novos contratos fixou-se nos 11,16 euros.

No final do ano passado, arrendar casa no concelho de Lisboa custava mais do que o dobro do valor de referência a nível nacional. O preço do metro quadrado na capital para novos contratos fixou-se nos 11,16 euros - acima dos 4,8 euros a nível nacional.



A subida homóloga do preço para arrendamento no País foi de 9,3%.



