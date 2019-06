"A dúvida mais recorrente é com os prazos do contrato de arrendamento, e o fim que o senhorio lhe pode aplicar. A norma é difícil de interpretar, não diz como se conta. Dá-nos duas possíveis interpretações: são os três anos a partir do início do contrato, ou do fim do prazo do contrato?", exemplifica.



"Existem também muitas dúvidas neste novo regime que favorece os arrendatários com mais de 65 anos" e que se baseia na participação da idade, através de carta, ao senhorio e a partir de quando é que o inquilino pode beneficiar da proteção. "Há tanta confusão, regimes, datas e idades diferentes que no dia-a-dia temos muita dificuldade em aconselhar as pessoas", relata Santos Pereira.



Um caso com que Santos Pereira trabalhou é o de uma pessoa emigrada há mais de 20 anos, que comprou uma casa cujo inquilino tem mais de 65 anos e vive na casa há mais de 15, tendo agora uma proteção vitalícia. "Quando comprou a casa com um inquilino lá dentro, havia a perspetiva de o contrato terminar ao fim de sete anos. Com a alteração da lei, nasce a dúvida sobre se a lei se aplica. Não se sabe que lei se aplica, não é dito. O proprietário não queria voltar já, estava consciente que era daqui a algum tempo, mas com a lei não sabe se poderá despejar o inquilino. A situação era esta e foi completamente alterada. Estávamos a falar de sete anos de espera quando a pessoa comprou a casa, e agora falamos de nunca", sublinha. Nestes casos, o inquilino só perde o direito a arrendar a casa caso o proprietário argumente que precisa dela para viver, ou para os seus descendentes em 1.º grau, ou para obras de remodelação ou restauro profundos - mas sujeita-se a várias condicionantes.



Por isso, clareza é necessária no novo processo legislativo. "Estas propostas de politicas de habitação têm muita coisa, muitos temas envolvidos. Estas leis-base são coisas genéricas. Além da lei de bases, têm que ser publicadas leis por cima, é um processo legislativo muito pormenorizado", afirma. A advogada, autora do livro 120 Perguntas e Respostas da Lei das Rendas com Filomena Lança, revela que está a criar uma versão atualizada: "O livro tem o objetivo de alertar as pessoas para o que pode surgir, porque cada caso é um caso."

A votação final global final do diploma da Lei de Bases de Habitação está marcada para o dia 14 de junho. Será a primeira pedra de um processo legislativo que "tem que ser muito pormenorizado", explica Regina Santos Pereira, advogada especialista em Contencioso Civil, Comercial e Imobiliário e Propriedade Urbana e Arrendamento. À lei, exige-se clareza.Porquê? Ao falar com os inquilinos e proprietários que lhe pedem ajuda, a advogada acaba por lamentar a falta de explicações dadas pela lei das rendas que entrou em vigor em fevereiro . A muitos casos, não é possível responder com base no texto – será necessário estabelecer precedentes nos tribunais.