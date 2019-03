Sócios de sindicato acusam Luís Azinheira de forjar votos, pressionar trabalhadores e comprar carros com dinheiro da organização.

Falsificação de cadernos eleitorais, assédio moral a trabalhadores e uso irregular do dinheiro do sindicato, para compra de um carro e uma casa. Estas são algumas das acusações feitas por um grupo de sócios do Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo (SITESE) contra Luís Azinheira, presidente da organização e vice da União Geral dos Trabalhadores (UGT), numa queixa enviada à Procuradoria-Geral da República (PGR) a que a SÁBADO teve acesso.



Contactado pela SÁBADO, o gabinete de imprensa da PGR confirmou a receção da denúncia e explicou que a mesma: "Foi remetida ao DIAP de Lisboa, com vista a investigação."



"Refuto por completo qualquer acusação", garante o presidente do SITESE.



