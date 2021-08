Regras para as escolas: Mantém-se uso de máscara obrigatório

Uso de máscaras para as crianças do 1.º ciclo é "fortemente" recomendado. Acima dos 10 anos devem usar máscara "comunitária certificada ou máscara cirúrgica". Regras foram anunciadas esta terça-feira pela Direção Geral da Saúde.

Aos alunos vai continuar a ser pedido que usem máscaras nas salas de aula. As regras sanitárias da Direção geral da Saúde (DGS) para as escolas foram conhecidas esta terça-feira e mantém em geral o que tinha sido estipulado para o ano escolar anterior. Apesar de ser previsível que grande parte dos alunos com mais de 12 anos estejam completamente vacinados contra a covid-19 a 14 de setembro quando começarem as aulas, as regras não fazem diferença entre a população vacinada e não vacinada.