Covid-19: 2.830 novos casos, nove mortes e 2.137 recuperados

Nos hospitais continuam internadas 695 pessoas, mais 14 do que no dia anterior, e nas unidades de cuidados intensivos estão 140 doentes - mais nove nas últimas 24 horas.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 2.830 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e nove óbitos. No documento enviado esta quinta-feira, a DGS refere que os dados incluem "um total de 848 casos que, por constrangimento informático, não foram reportados" no boletim de quarta-feira.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.766 pessoas vítimas de covid-19 e foram detetadas 1.042.322 infeções.



Tendo em conta os dados divulgados no dia anterior, há a registar 2.137 recuperados.