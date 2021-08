Autárquicas: Medina promete programa de renda acessível para comércio e serviços

O candidato do PS/Livre à presidência da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, prometeu esta terça-feira um programa de renda acessível para comércio e serviços e um mínimo de 5.000 fogos a preços acessíveis a disponibilizar ao longo do mandato.







ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Na apresentação do seu programa eleitoral, no Capitólio, Fernando Medina explicou que o programa de renda acessível para comércio e serviços abrangerá algumas zonas da cidade, sem referir ainda quais.Na área da habitação, o candidato e atual presidente da autarquia pretende prosseguir o Programa Renda Acessível (PRA), assim como atribuir imóveis municipais para apoiar a criação de cooperativas de habitação sem fins lucrativos.Apesar de não ter cumprido o objetivo de atribuir 6.000 casas de renda acessível no mandato atual -- a chegar ao fim -, o ainda presidente da Câmara prometeu para os próximos quatro anos um mínimo de 5.000 fogos ao abrigo do Programa Renda Acessível, através do qual as rendas não ultrapassam 30% do rendimento líquido das famílias.Medina defendeu que o pilar de renda acessível tem "de ser de compensação [...], fora das regras de mercado", criticando os adversários que "entendem que a habitação é um bem que está disponível no mercado, sujeito à oferta e à procura".No tema transportes, a candidatura PS/Livre, apoiada pelas associações Cidadãos por Lisboa e Lisboa é muita Gente, destacou a construção de duas linhas de metro ligeiro, ligando Alcântara a Oeiras e Santa Apolónia a Sacavém.O reforço expressivo do serviço noturno e da rede da madrugada da Carris e 350 novos autocarros, com zero ou baixas emissões de gazes, assim como a triplicação do número de elétricos da Carris são outras das medidas inscritas na área dos transportes.A anunciada Zona de Emissões Reduzidas (ZER) da Baixa, que não entrou em vigor este mandato devido à pandemia de covid-19, deverá ser retomada em caso de vitória, "limitando o acesso de carros ao centro histórico e qualificando o espaço público".Considerando que é necessário diminuir o número de carros a circular na cidade, Medina atirou-se ao candidato Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança): "É a única candidatura que conheço a uma cidade avançada da Europa, não liderada por negacionistas, que define uma política em 2021 para estimular a utilização de carros dentro da cidade de Lisboa e não pela sua diminuição".Ainda no âmbito da redução da poluição, o candidato quer eletrificar o Terminal de Cruzeiros para que os navios funcionem apenas com energia elétrica, enquanto para o Aeroporto Humberto Delgado pretende uma "redução progressiva dos voos", tendendo para o seu fim.Outra das medidas hoje realçadas e previamente anunciada prende-se com as creches gratuitas, públicas e privadas, para "todos os que residam em Lisboa e tenham rendimentos que se situem até ao limiar do Programa Renda Acessível [45.000 euros brutos por casal]", bem como aumentar em 900 o número de vagas em creche.Além de Fernando Medina, concorrem à Câmara de Lisboa Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), Beatriz Gomes Dias (BE), Bruno Horta Soares (IL), João Ferreira (PCP), Nuno Graciano (Chega), Manuela Gonzaga (PAN), Tiago Matos Gomes (Volt), João Patrocínio (Ergue-te), Bruno Fialho (PDR), Sofia Afonso Ferreira (Nós, Cidadãos!) e Ossanda Líber (movimento Somos Todos Lisboa).O executivo de Lisboa é atualmente composto por oito eleitos pelo PS (incluindo dos Cidadãos por Lisboa e do Lisboa é muita gente), um do BE, quatro do CDS-PP, dois do PSD e dois da CDU.As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.