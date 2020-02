Foi registado o primeiro caso confirmado de um português infetado com coronavírus . O homem de 41 anos está a bordo do navio Diamond Princess, o cruzeiro que se encontra ao largo da costa do Japão.A informação está a ser avançada pela TVI, que adianta que o cidadão se chama Adriano Luís Maranhão e é canalizador no Diamond Princess, onde trabalhar há alguns anos. O português soube do diagnóstico por volta das 14 horas de sábado.A Direção-Geral de Saúde (DGS) indicou que existem oito pessoas com passaporte português a bordo do cruzeiro. A DGS não confirmou oficialmente este caso. Contactada pela Lusa, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, afirma que ainda está à espera de confirmação oficial, mas admitiu que recebeu informação do Japão na sexta-feira à noite a informar que a tripulação do navio tinha começado a ser testada no dia 20.

"Estamos à espera de informação. Como é de noite agora no Japão, calculo que amanhã tenhamos informação concreta sobre os resultados", afirmou.

O português, Adriano Maranhão, é, segundo a sua mulher, canalizador do navio e só foi testado há dois dias, tendo sido colocado numa cabine em isolamento há cerca de oito horas.



Segundo adiantou a mulher de Adriano Maranhão, Emmanuelle, o português "foi examinado pela primeira vez há dois dias", após "terem desembarcado os passageiros".



"Neste momento está numa cabine, fechado, desde há 7 ou 8 horas, ou mais, sem apoio, sem medicação, sem tratamento, sem nenhum tipo de procedimento nem encaminhamento e sem comer sequer", lamentou Emmanuelle Maranhão, referindo que tem tentado contactar quer o Governo, quer a embaixada, quer a empresa do navio, mas sem obter mais informações.



O cruzeiro, ancorado no porto de Yokohama, a sul de Tóquio, é o maior foco de Covid-19 fora da China continental, tendo registado mais de 600 infetados entre os passageiros, dois dos quais morreram.



Na quarta-feira, as autoridades japonesas deram início à operação de desembarque dos passageiros saudáveis, findo o período de quarentena do navio, iniciado em 03 de fevereiro, operação que terminou na sexta-feira.



Emmanuelle Maranhão lamenta a falta de apoio ao marido, referindo que "ainda não obteve resposta nenhuma" e que Adriano continua no quarto sem que ninguém lhe dê mais informações.



"Um cidadão português que está infetado, está em serviço, está a cumprir as suas funções e está dentro desta confusão tem de ter um apoio", afirmou, sublinhando que Adriano Maranhão "é pai de 3 filhos pequenos".

Viajavam 3.700 pessoas a bordo do Diamond Princess quando o navio foi colocado sob quarentena a 5 de fevereiro, depois de se ter sabido que um homem que desembarcou em Hong Kong estava infetado. Mais de 620 passageiros foram infetados, e dois idosos britânicos morreram depois de terem sido diagnosticados com o coronavírus.Alguns passageiros britânicos do navio foram para Hong Kong, enquanto outros estão a ser tratados em instalações de saúde no Japão.