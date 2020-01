O A380 que partiu hoje do aeroporto de Beja com rumo à Ásia deverá regressar à Europa com mais de uma centena de cidadãos europeus que vivem na cidade chinesa de Wuhan, onde surgiu o novo coronavírus, um vírus que provoca infeções respiratórias graves e que já causou a morte a 170 pessoas.

Alguns, como os britânicos, só serão evacuados depois de assinarem um documento em que declaram aceitar ficar de quarentena durante 14 dias, mesmo que não tenham sintomas, avança o jornal britânico The Guardian.

Sabe-se que o vírus, que provoca tosse e febre, pode ficar em incubação durante até 14 dias sem manifestar sintomas. E há evidências que neste período é possível ocorrer a transmissão da doença que, para além da China, já atingiu doze países, incluindo França, Alemanha e Finlândia.

Ainda assim, os 17 portugueses que vão ser repatriados não serão colocados em quarentena. "A Constituição Portuguesa não permite a quarentena", disse à SÁBADO Sandra Bessa, responsável pela comunicação da Direção-Geral de Saúde (DGS). "Permite medidas preventivas de evicção social: pedir-lhes que fiquem no domicílio controlados através do delegado de saúde regional." Mas a DGS ainda está a estudar a situação.

A ministra da Saúde Marta Temido garantiu que os portugueses repatriados serão avaliados à partida e à chegada. "Se não apresentarem sintomatologia poderemos pedir-lhes que se abstenham de circular e que fiquem nos seus domicílios", salientou.