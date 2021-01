A região Centro aumentou o número de vagas em enfermaria e cuidados intensivos com a abertura de mais camas, disse hoje à agência Lusa fonte da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).De acordo com a ARSC, foram criadas 24 camas em enfermaria para doentes covid-19 e sete em unidades de cuidados intensivos.Neste momento, segundo aquele organismo, os hospitais da região dispõem de 1.184 camas ativas de enfermaria para doentes covid-19 e 136 de unidades de cuidados intensivos, que estão com uma taxa de ocupação de 96% e 88%, respetivamente.Às 23:59 de terça-feira, estavam internadas 1.133 pessoas em enfermaria, mais 59 do que na segunda-feira, e 119 em unidades de cuidados intensivos, mais duas do que segunda-feira, dos quais 87 ventilados.Na terça-feira, a região Centro contabilizou 31 óbitos em meio hospitalar, menos cinco do que na segunda-feira, e 82 altas médicas em enfermaria e duas em unidade de cuidados intensivos.Portugal contabilizou hoje 219 mortes relacionadas com a covid-19 e 14.647 casos de infeção com o novo coronavírus, os valores mais elevados desde o início da pandemia, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).