Pelo menos 44 mil edifícios aguardam intervenção na Grande Lisboa, sendo que dez mil se encontram na cidade. Segundo o Diário de Notícias, os imóveis que precisam de obras de remodelação ultrapassam o milhão.

"O investimento público não é, por si só, suficiente para gerar o financiamento necessário para acudir a estas necessidades", indica Dina Ferreira, vogal da comissão executiva do Instrumento Financiamento para a Reabilitação e Revitalização Urbanas - IFFRU 2020.

De acordo com Ferreira, desde que as candidaturas para o IFFRU abriram, a 30 de Outubro, houve 43 pedidos de financiamento para um investimento de 128 milhões de euros. A vogal indica ainda ao DN que há receitas destinadas à reabilitação de imóveis com 30 ou mais anos, a taxas de juro 50% inferiores.