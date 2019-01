Recenseamento militar em Angola arranca na sexta-feira

Processo destina-se aos angolanos nascidos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2001, mas abrange também os nascidos no ano de 2000 que ainda não tenham feito o recenseamento.

O recenseamento militar dos angolanos nascidos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2001 começa na sexta-feira em todo o país e nas representações diplomáticas de Angola no estrangeiro, indica uma nota oficial emitida esta terça-feira.



No documento, o Ministério da Defesa de Angola refere que o processo, que se estende até 28 de fevereiro, abrange também os angolanos nascidos no ano de 2000 que ainda não tenham feito o recenseamento.