O bebé foi encontrado pelos bombeiros ainda com sinais vitais, mas acabou por não resistir. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Recém-nascido encontrado morto num caixote do lixo em Sintra

Um recém-nascido foi encontrado morto num caixote do lixo em Belas, em Sintra. O corpo foi encontrado na noite de domingo, depois de um médico do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, ter atendido uma mulher com hemorragia vaginal e ter suspeitado tratar-se de um aborto ou de um parto não assistido, avança o Correio da Manhã.