Médicos de Lisboa investigados por falsificarem presenças

Inquérito começou em 2019, depois da denúncia de outro médico. Continuam todos em funções e podem manter-se até à conclusão do processo.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Mais de vinte médicos de hospitais do centro de Lisboa foram constituídos arguidos por falsificarem entradas e saídas do serviço, avança o jornal Público. A investigação do Ministério Público começou em 2019, depois da denúncia de um outro médico.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os profissionais em causa ainda não foram acusados e continuam todos em funções, o que pode manter-se até ao desfecho do processo judicial. Em causa estarão crimes como falsidade informática e burla.