Rangel defende voto a favor de referendo à eutanásia

É mais uma voz que se junta ao coro de sociais-democratas que defende o referendo à eutanásia. Paulo Rangel escreve esta terça-feira no Público para defender que, se o voto sobre a eutanásia é uma questão de consciência, a aprovação de um referendo não o é: "pelo contrário, é o pressuposto indispensável para que a liberdade de consciência se possa afirmar".

O PSD aprovou no último Congresso uma moção setorial que obriga o partido a bater-se pela realização de um referendo à eutanásia. Mas Rui Rio não só não tomou ainda qualquer iniciativa nesse sentido como travou a tentativa do deputado Pedro Rodrigues para avançar para um referendo e ainda decidiu dar liberdade de voto à bancada social-democrata na votação de uma iniciativa legislativa de cidadãos que decorrerá esta sexta-feira.

Esta atitude fez o militante Leonel Fernandes fazer uma participação ao Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) sobre o tema. Na resposta, o órgão presidido por Paulo Colaço arquivou a queixa, mas apenas por entender que a moção aprovada em Congresso ainda tem tempo para ser respeitada.

Na deliberação aprovada por unanimidade, a que a SÁBADO teve acesso, o CJN afirma que a moção é "de acatamento obrigatório" pela Comissão Política Nacional e pela direção da bancada social-democrata.

Uma decisão que faz Leonel Fernandes avisar que apresentará nova queixa logo após a votação de dia 23 caso a bancada do seu partido não vote a favor do referendo.

Paulo Rangel, apoiante de Rio, junta-se aos que no partido defendem a consulta popular, escrevendo que "o grupo parlamentar do PSD deve votar a favor do referendo para que a mais ampla liberdade de consciência se possa exercer" em relação à matéria de fundo, a despenalização da morte assistida.