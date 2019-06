O despiste do irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris), em Fafe, obrigou hoje à interrupção por mais alguns minutos do último troço do Rali de Portugal, para retirar o carro do piloto britânico da pista.Meeke ocupava a terceira posição, depois de na especial anterior, em Montim 2, ter feito um pião, que lhe custou 17 segundos e o segundo lugar.Esta foi a segunda vez que o troço foi interrompido, depois de o britânico Gus Greesmitth (Ford Fiesta) já ter sofrido um acidente anteriormente.