R da Covid-19 em Portugal está acima de 1 há mais de 100 dias

O R, indicador que define a transmissibilidade de infeção do novo coronavírus, está acima de 1, o seu valor recomendado, há mais de 100 dias consecutivos. O último dia em que Portugal ficou abaixo desta referência a nível nacional foi a 16 de agosto, com a segunda vaga da pandemia a trazer recordes de casos e números de infeções quatro e cinco vezes maiores do que os máximos registados em março e abril.



De acordo com o mais recente relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o número de reprodução (Rt) da Covid-19 é agora 1,04, o número mais baixo desde o fim de setembro, segundo dados estimados entre os dias 18 e 22 de novembro.



Nos últimos sete dias, o valor médio do R(t) foi de 1,05 em todo o país: os Açores, até aqui excluídos dos relatórios do INSA devido aos seus poucos casos, são agora a região do país com maior R(t) - 1,19.









A Madeira também consta do relatório epidemiológico, sendo a única região com um R abaixo de 1 - o que acontece desde 12 de novembro. O indicador da transmissibilidade da Covid-19 é agora de 0,94.



No continente, o Alentejo é a região com maior R (1,17), seguido de Algarve, com 1,10, Centro (1,09), Lisboa e Vale do Tejo (1,06) e Norte (1,03).



Embora o R(t) tenha vindo a baixar, o Norte tem o seu indicar acima de 1 há já 121 dias consecutivos. A última vez em que a reprodução do coronavírus esteve abaixo desse limite foi a 24 de julho, numa altura em que a maioria dos casos eram confirmados na região de Lisboa. Agora o Norte regista 3.309 novos casos por dia.



Já Lisboa e Vale do Tejo regista um R acima de 1 há já mais de três meses consecutivos, com 94 dias e uma média de 1.525 infeções por dia. O Centro apreseta um R acima de 1 há já 58 dias, quase dois meses consecutivos, com uma média de 768 novos infetados por dia.



Os Açores, a região portuguesa com maior R(t), está acima de 1 há menos de um mês e teve uma média na última semana de 34 novos casos por dia. Alentejo e Algarve estão com o R acima de 1 há menos de dois semanas.





O "R" é o número essencial para a reabertura alargada da economia. Mas o que quer dizer esta letra que representa na verdade um número? Nesta pandemia da covid-19, o "R" representa a abreviatura para "número de reprodução" e quanto mais baixo este valor for, melhor será tanto em termos de saúde pública, como também de economia.









Para que serve o R?

Pode parecer apenas uma letra, mas o R serve de bússola para saber a transmissibilidade da Covid-19. A quantas pessoas um infetado consegue transmitir o vírus. Quanto menor, menor é também a probilidade de um doente com o coronavírus infetar uma pessoa sem a doença.

No início da pandemia, o número básico de reprodução, R0, dizia-nos quantas pessoas uma pessoas um infetado consegue infetar em condições normais, sem nenhuma limitação ao vírus. Se o "R" era inferior a 1, quereria dizer que cada infetado contagia menos de uma pessoa e que por isso a epidemia estaria a decrescer. Se o valor fosse superior a 1, quereria dizer que o número de infetados iria continuar a crescer todos os dias de forma constante.

Sem distanciamento social, o R0 da Covid-19 é de cerca de três, ou seja, cada infetado consegue espalhar a doença, em média, a três pessoas. No mês de março, o R0 em Portugal no mês de março foi "de 2,07 pontos, podendo o verdadeiro valor situar-se entre os 1,96 e os 2,18", segundo o relatório do INSA.





As doenças infeciosas tendem a espalhar-se através de surtos e a Covid-19 parece desenvolver-se de forma particularmente eficaz em ambientes populados. Tal como dois dos seus primos que causam infeções respiratórias agudas, a MERS e a SARS, o vírus SARS-CoV-2 é especialmente propenso a atacar ajuntamentos e pessoas próximas, esquecendo quem está mais isolado.







Com a entrada do estado de emergência, o R0 passou a R(t): as medidas de contenção levaram as pessoas a ficar em casa e, com isso, a habilidade do vírus em contagiar foi limitada. Mesmo com o levantamento do estado de emergência, continuam a existir medidas de contenção e, por isso, o vírus não está no estado natural e o valor R será sempre abaixo do R0.

Desde o início da epidemia de COVID-19, a estimativa do R(t) variou entre 0,81 e 2,34, valor a partir do qual começou a baixar desde o dia 12 de março - anúncio do fecho das escolas - e com quebras mais acentuadas a partir do dia 16 de março - data de fecho das escolas.