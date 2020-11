Portugal registou este sábado 87 mortes por Covid-19, aumentando para 4.363 o número total de vítimas mortais da pandemia no país.Nas últimas 24 horas foram confirmados 4.868 novos casos, aumentando para 290.706 o número total de infetados pelo novo coronavírus desde que foi registado o primeiro caso no país, a 2 de março.O número de recuperados deste sábado voltou a ultrapassar o de novos casos, tendo sido dados como recuperados 6.829 doentes em relação ao dia anterior, aumentando para 206.275 o número total de recuperados e passando a barreira dos 200 mil recuperados.O número total de casos ativos está agora pouco acima dos 80 mil infetados que ainda não foram dados como recuperados.Nas últimas 24 horas, o número de internados em cuidados continuados voltou a baixar, com uma descida de 56 doentes em relação ao dia anterior. Ao mesmo tempo foi registado um novo máximo de doentes nos cuidados intensivos, com 526 - mais 3 neste sábado.