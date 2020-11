da Aximage para a TSF JN revela que mais de 70% dos portugueses quer medidas durante o período de festas, mas a maioria considera que as que foram colocadas em vigor na segunda vaga são inadequadas. De acordo com o inquérito, 71% dos portugueses considera que devem existir restrições no Natal, com a percentagem a subir para os 78% no que toca à passagem de ano. Os maiores de 65 anos, mais em risco devido à pandemia, são também os que mais desejam estas medidas.



As restrições para o Natal e para o Ano Novo ainda não são conhecidas em Portugal, mas a grande maioria defende que elas existam para conter a propagação da Covid-19. De acordo com uma sondagem19% não acreditam que estas medidas sejam ainda suficientes.Quanto ao recolhimento obrigatório ao fim de semana nestes dois que antecedem os feriados de dezembro, mais de metade dos portugueses estão de acordo: 42% concordam totalmente, 25% concordam parcialmente.No entanto, a maioria dos portugueses considera que as medidas aplicadas para o combate a esta segunda vaga são inadequadas (59%), com 38% destes a lamentarem a demora na aplicação das restrições. Ainda assim, 41% dos portugueses continuam a confiar no Governo para lidar com a pandemia.