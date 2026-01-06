Sábado – Pense por si

PRESIDENCIAIS. AS FIGURAS NAS MÁQUINAS DE CAMPANHA

Quem é quem na máquina dos candidatos presidenciais

Alexandre R. Malhado e Rita Rato Nunes 06 de janeiro de 2026 às 23:00

Os que se agarram ao telefone e às redes sociais, os ideólogos, os estrategas e os convocados para ir à televisão. Quem é quem nas tropas dos cinco principais candidatos.

A corrida a Belém aqueceu nos debates e prolongou-se para as ruas, à vista de milhões de eleitores, mas nos bastidores das campanhas tem decorrido outra guerra, esta invisível – a começar no WhatsApp. Nos grupos internos, generais do PS e do PSD ligam a autarcas da mesma cor partidária a alinhar ações de campanha, enquanto os jotas mobilizam os jovens para encher as iniciativas. Nos debates, os candidatos aprenderam com consultores, como Luís Bernardo – que inventa soundbites para Gouveia e Melo como já fazia no tempo de José Sócrates. Para defender os candidatos na TV, lançaram-se senadores. Estas são as movimentações internas na batalha presidencial.

Quem é quem na máquina dos candidatos presidenciais