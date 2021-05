Quem é o Luís? O jovem deputado que se tornou num embaraço

Até agora tinha sido notícia pela juventude, mas uma denúncia de alegada violência doméstica no Twitter transformou Luís Monteiro numa dor de cabeça para o BE em vésperas de Convenção. Esta quarta-feira renunciou à candidatura a Gaia, mas não ao lugar de deputado.

Um piercing no nariz, cabelo comprido, camisa de xadrez sobre a t-shirt, Luís Monteiro chegou ao Parlamento aos 22 anos e foi notícia por ter sido o deputado mais jovem alguma vez eleito. Na verdade, a sua eleição foi uma surpresa. Em 2015, os bons resultados do BE nas legislativas (que superou os 10% e elegeu 19 deputados) fizeram com que um improvável quinto lugar nas listas pelo Porto chegasse a ter assento no hemiciclo.

Chegou era ainda estudante universitário e trazia no currículo de ativista as lutas contra as propinas e pela ação social. Ficar com as pastas da Juventude e do Ensino Superior pareceu óbvio, mas em 2019 Luís confessava ao jornal i ter sentido "um certo paternalismo" numa Assembleia da República onde facilmente seria confundido com um dos estudantes em visita de estudo à casa da Democracia. "Essa ideia foi desmontada", garantia no final da sua primeira legislatura. O jovem bloquista levava já sete anos de ativismo quando chegou a deputado e nesse sentido já tinha alguma experiência política. "Vi-o sempre em ebulição associativa", diz à SÁBADO o bloquista João Teixeira Lopes, que o descreve como alguém "muito ativo e reconhecido pelos colegas" por se envolver politicamente.

Na Faculdade de Letras, onde era visto como "um aluno regular, muito metódico", dava mais nas vistas pela atividade política do que pelo brilhantismo académico. A militância tinha começado ainda nos bancos da Escola Soares dos Reis, onde foi dirigente associativo desde o 10.º ano. "Era irreverente e ativo", conta quem acompanhou o início do seu percurso. "É afável e muito calmo, não era exuberante mas era muito popular entre os colegas", acrescenta Teixeira Lopes.