Bloco de Esquerda: Luís Monteiro renuncia à candidatura a Gaia

Luís Monteiro já não deve ser o cabeça de lista pelo BE à Câmara de Vila Nova de Gaia. A SÁBADO sabe que o bloquista enviou um email aos membros da distrital do partido no Porto, anunciando a vontade de sair de cena.



Em causa está a polémica gerada pela denúncia feita no Twitter por Catarina Alves, uma ex-namorada que o acusa de violência doméstica.



As acusações feitas por Catarina Alves e a reação de Luís Monteiro, que recusou ser autor de quaisquer agressões e afirmou ser vítima da ex-namorada, causaram grande incómodo não só na distrital do Porto como na concelhia de Gaia, onde havia pressão para que o deputado renunciasse à candidatura autárquica.