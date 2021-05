Bloco investiga acusações de assédio e stalking no partido

Uma antiga militante do Bloco de Esquerda denunciou nas redes sociais, através de um vídeo no Instagram, que tinha sido assediada por um militante do partido e que tinha sido, inclusive, vítima de stalking.



De acordo com a denúncia feita no vídeo, um homem de 62 anos e que pertence ao Bloco de Esquerda, "um funcionário", assediava mulheres e menores, usando como pretexto o trabalho político. Mas depois de algumas jovens se terem sentido incomodadas com o tratamento de que eram alvo e terem pedido ao homem para não as contactar mais, o mesmo criou perfis falsos nas redes sociais para as abordar de novo, mesmo que tivesse sido bloqueado.



A jovem que avançou com a queixa no Instagram conta à SÁBADO que já apresentou queixa deste homem na Polícia de Segurança Pública e conta ainda que enquanto estava a gravar os vídeos onde denunciava o assédio de que tinha sido alvo "estava a ser alvo de assédio".