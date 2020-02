Queixa da Douro Azul contra Ana Gomes arquivada

A queixa apresentada pelas empresas Douro Azul, Mystic Cruises e Pluris Investments – propriedade de Mário Ferreira – contra Ana Gomes foi arquivada pelo Tribunal Judicial de Vila Real. A decisão, tomada esta quinta-feira, e à qual a SÁBADO teve acesso, concluiu que não há qualquer motivo para levar a antiga eurodeputada a julgamento pelos três crimes de que tinha sido acusada: por ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva.

Em causa estavam as declarações proferidas por Ana Gomes a 29 de abril de 2016, quando foram divulgadas buscas do Ministério Público e da Policia Judiciária a vários locais, incluindo o Ministério da Defesa, os estaleiros de Viana do Castelo ou as empresas do empresário Mário Ferreira. Em entrevista ao Diário de Notícias, a então eurodeputada manifestou-se satisfeita por a Polícia Judiciária estar a realizar buscas ao "ministério da Defesa e noutros locais do país, relacionadas com os estaleiros de Viana". Algo que considerava um "sinal de que algo está a mexer num caso flagrante de corrupção" que envolvia a venda "a patacos" do ferryboat Atlântida ao grupo Douro Azul que, dizia, "tem muito que contar às autoridades".

Batizado de Operação Atlântis, o inquérito tinha tido origem numa queixa apresentada por Ana Gomes ao Departamento Central de investigação e Ação Penal.



Na altura, as empresas de Mário Ferreira apresentaram queixa contra a eurodeputada, que viu a sua imunidade parlamentar ser levantada para prestar declarações – processo que foi arquivado pelo Ministério Público. No entanto, as empresas acabaram por deduzir acusação particular pelos crimes de ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva.

A eurodeputada pediu a abertura da instrução – que decorreu na Régua – e viu agora o tribunal dar-lhe razão. Na decisão, a juiz Sandra Martinho Rodrigues considerou não existirem indícios suficientes para enviar a queixa para julgamento, defendendo que Ana Gomes limitou-se, ao abrigo da sua liberdade de expressão a "fazer um juízo crítico, ainda que para o efeito use uma linguagem dura". Algo que não se enquadra no elemento objetivo dos crimes em causa: para isso teria de ser necessário que Ana Gomes tivesse propagado "factos inverídicos"; suscetíveis de "ofender a credibilidade, prestígio ou a confiança da entidade vítima"; e que a ex-eurodeputada não tivesse "fundamento para, em boa fé, reputar tais factos – inverídicos – como verdadeiros."

Ou seja, Ana Gomes "reputou como verdadeiras as suas suspeitas" quanto ao negócio da venda do ferryboat Atlântida e apresentou queixa. O MP concluiu pela existência dessas suspeitas, investigou e fez buscas – logo não há crime.