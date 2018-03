O número de portugueses detidos no estrangeiro aumentou no ano passado, cifrando-se nos 1.942 cidadãos, mais 155 do que em 2016, segundo o Relatório de Segurança Interna (RASI) hoje divulgado.Dos quase dois mil cidadãos portugueses presos em países estrangeiros, 589 estavam em Espanha, 365 em França, e 259 no Reino Unido.Contudo, alerta o relatório, estes valores podem não reflectir o número total, já que a informação diz apenas respeito aos detidos que informaram os serviços consulares portugueses.Por outro lado, 637 cidadãos portugueses foram deportados ou expulsos dos países onde estavam detidos, dos quais 391 (61%) da Europa, nomeadamente Reino Unidos, Franca e Suíça.Outros 246 cidadãos portugueses foram deportados/expulsos do Canadá (103), Estados Unidos, Brasil e Angola.Segundo o RASI, a criminalidade violenta e grave diminuiu 8,7% no ano passado, em relação a 2016, enquanto os crimes gerais aumentaram 3,3%.O relatório reúne os indicadores de criminalidade registados pela Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Marítima, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Autoridade Tributária e Aduaneira e Polícia Judiciária Militar.