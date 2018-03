Os elementos na GNR, PSP, PJ, SEF e Polícia Marítima (PM) diminuíram 1,1% em 2017 em relação ano anterior, sendo a redução mais visível na Polícia Judiciária e Polícia de Segurança Pública.

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2017, estas cinco forças e serviços de segurança tinham 45.553 elementos, enquanto em 2016 os polícias totalizavam 46.068.

O RASI, que hoje foi entregue na Assembleia da República, adianta que, em 2017, registou-se uma diminuição de 20,7% de novos formandos em relação a 2016, enquanto o número de elementos que cessaram funções aumentou 20,6% por cento.

No total, saíram 1.575 elementos da GNR, PSP, PJ, SEF e PM em 2017 e ingressaram nestas polícias 808.

Com um total de 1.271 inspectores, a PJ contou com 10 novos elementos em 2017, mas saíram 78.

Já na PSP, que tem 20.271 polícias, saíram 921 agentes e entraram 305.

A Guarda Nacional Republicana contou com 452 novos militares, mas saíram 549, contando esta força com 19.037 polícias.

Também na Polícia Marítima, que tem 510 militares, saíram 13 elementos e não entrou ninguém.

Com 831 inspectores, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foi a única força e serviço de segurança com mais entradas do que saídas em 2017, tendo recebido 41 novos elementos e saído 14.

Em resultado da actividade operacional registaram-se nas forças e serviços de segurança um morto, na PSP, e 269 feridos em todas as polícias à excepção do SEF.

Segundo o RASI, a criminalidade violenta e grave diminuiu 8,7% no ano passado, em relação a 2016, enquanto os crimes gerais aumentaram 3,3%.

O relatório reúne os indicadores de criminalidade registados pela Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Marítima, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Autoridade Tributária e Aduaneira e Polícia Judiciária Militar.