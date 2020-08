António CandeiasHá 1 hora

Onde andou a Ordem dos Médicos enquanto não houve o COVID-19? Foi preciso vir o COVID-19 para a dita Ordem ir ver os lares, e os responsáveis pelo lar não tem culpa de nada senhor bastonário? Onde andou o senhor Bastonário sobre o caso do médico de Setúbal. Enquanto as Ordens profissionais e os sindicatos não deixarem de ser caixa de ressonância partidária vamos assistir a este circo vergonhoso de só verem as coisas que lhes convêm ver e quando lhes convém.